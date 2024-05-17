MSÜ tercih sonuçları sorgulama ekranı 2024 || ÖSYM ile MSÜ tercih sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

MSÜ tercih sonuçları için geri sayım başladı. Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) tercihleri 10 Mayıs'ta sona erdi. Tercih sürecinin son bulmasının ardından adaylar için yeni bir süreç başladı. Yerleştirme işlemlerinde adayın Harp Okulu ve Astsubay Meslek Yüksek Okulu tercihleri ayrı ayrı değerlendirilecek. Peki, MSÜ tercih sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

MSÜ TERCİHLERİ SONA ERDİ!

Milli Savunma Üniversitesi 2024 MSÜ tercihleri 3 Nisan tarihinde başladı, 10 Mayıs Cuma günü ise son buldu.

MSÜ SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

MSÜ tercih sonuçları ile ilgili henüz bir açıklama yapılmadı.

MSÜ TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

MSÜ tercih sonuçlarının ne zaman açıklanacağıyla ilgili henüz net bir tarih söylenmedi. Açıklama yapıldığında haberimizde bilgi verilecektir.