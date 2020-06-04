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Aktüel

MSÜ sınavına giriş belgeleri erişime açıldı

Yeniakit Publisher
2020-06-04 16:25:16 -
MSÜ sınavına giriş belgeleri erişime açıldı

ANKARA (AA) - Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı (2020-MSÜ) için giriş belgeleri erişime açıldı.

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığının (ÖSYM) internet sitesinde yer alan duyuruya göre, 2020-MSÜ adaylarının, 14 Haziran'da düzenlenecek sınava girecekleri bina/salonlara atanma işlemleri tamamlandı.

Adaylar, sınava girecekleri yerin bilgisini gösteren sınava giriş belgesine, ÖSYM'nin "https://ais.osym.gov.tr" sitesinden, T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle ulaşabilecek.

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