MSÜ sınav yerleri belli oldu mu? ÖSYM MSÜ sınav yerlerini açıkladı mı?
MSÜ sınavına girecek adaylar, başvurularını tamamladıktan sonra sınava nerede gireceklerini araştırmaya başladı. MSÜ sınavı için başvurusu sürecinin tamamlanmasının ardından gözler sınav yerlerinin açıklanacağı tarihe çevrildi. ÖSYM’nin düzenlendiği MSÜ sınavına ilişkin detaylar merak konusu oldu. Peki, MSÜ sınav yerleri belli oldu mu? ÖSYM MSÜ sınav yerlerini açıkladı mı?
Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı 4 Nisan tarihinde gerçekleştirilecek. Söz konusu sınav için son başvurular 3 Mart 2021 tarihinde alınmıştı.
MSÜ sınavı için başvurusu sürecinin tamamlanmasının ardından gözler sınav yerlerinin açıklanacağı tarihe çevrildi. Başvurularını tamamlayan adaylar, ÖSYM tarafından 4 Nisan tarihinde yapılacak olan sınavın hazırlıklarını tamamlıyor. Sınav saat 10:15 itibariyle başlayacak. 120 soru sorulacak olan sınavda toplam süre 135 dakika olacak.
MSÜ sınav yerleri belli oldu mu? ÖSYM MSÜ sınav yerlerini açıkladı mı?
MSÜ sınav yerlerine ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Sınava bir hafta kala ÖSYM sistemi üzerinden açıklanması ön görülüyor.