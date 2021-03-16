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Eğitim MSÜ sınav yerleri açıklandı mı, ne zaman açıklanır?
Eğitim

MSÜ sınav yerleri açıklandı mı, ne zaman açıklanır?

Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı'na (MSÜ) kısa bir süre kala adayların gözü ÖSYM tarafından açıklanacak 2021 MSÜ sınava giriş belgesine çevrildi. MSÜ sınav yerleri açıklandı mı, ne zaman açıklanır?

Yeniakit Publisher
2021-03-16 21:41:00 -
MSÜ sınav yerleri açıklandı mı, ne zaman açıklanır?

MSÜ sınavı yaklaşıyor. Adaylar sınav hazırlıklarını tüm hızıyla sürdürürken bir yandan da sınav giriş belgelerini sık sık kontrol ediyor. Sınava çok az bir süre kala "MSÜ sınav giriş belgesi açıklandı mı, sınav yerleri ne zaman açıklanacak?" sorusu yoğun şekilde yöneltiliyor.

MSÜ sınav yerleri açıklandı mı, ne zaman açıklanır?

ÖSYM tarafından MSÜ sınav yerleri henüz açıklanmadı. Sınav giriş yerleri sınavdan 10 gün öncesinde açıklanıyor. MSÜ sınavı 4 Nisan'da yapılacak, sınav yerlerinin de Mart’ın sonunca açıklanması bekleniyor. Adaylar, Sınava Giriş Belgelerini, sınavın yapılacağı hafta içinde T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden edinebilecekler. Belgenin üzerinde adayın sınava gireceği merkez, bina, salon bilgileri ile fotoğrafı yer alacak. Hiçbir aday Sınava Giriş Belgesinde yazılı olan salondan başka bir yerde sınava giremez. Sınava Giriş Belgesinde yazılı olan salondan başka bir yerde sınava giren adayın sınavı geçersiz sayılacak.

MSÜ sınavı ne zaman?

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi'nden (ÖSYM) yapılan açıklamaya göre, MSÜ Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı'nın 2021 etabı 4 Nisan tarihinde yapılacak.

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