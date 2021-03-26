MSÜ sınav giriş yerleri nasıl öğrenilir?
Milli Savunma Üniversitesi sınav giriş yerleri, ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi üzerinden yayınlandı. Adaylar nerede sınava gireceklerini merak ediyor. Peki MSÜ sınav giriş yerleri nasıl öğrenilir?
2021 MSÜ Sınava Giriş Belgeleri yayınlandı. Adaylar 4 Nisan'da düzenlenecek olan MSÜ sınavı giriş yerlerine ÖSYM'nin Aday İşlemleri Sistemi üzerinden erişebiliyor. İşte ÖSYM MSÜ sınav giriş yerleri sorgulama ekranı...
MSÜ sınav giriş yerleri nasıl öğrenilir?
ÖSYM'den son dakika binlerce öğrenciyi ilgilendiren açıklama geldi. 04 Nisan 2021 tarihinde uygulanacak olan Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı (2021-MSÜ) adaylarının, sınava girecekleri bina/salonlara atanma işlemleri tamamlandı. MSÜ sınav giriş yerleri açıklandı.
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Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren Sınava Giriş Belgesini, ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden 25 Mart 2021 tarihinde saat 14.00'ten itibaren T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile edinebilecekler.