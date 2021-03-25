MSÜ puan hesaplama 2021 MSÜ hangi ders kaç puan? MSÜ Türkçe testi puanı, matematik puanı fen bilimleri testi puanı kaç?

Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) sınavına katlacaklar başvurularını 27 Ocak-23 Şubat 2021 tarihleri arasında yaptı. Bu tarihler arasında başvurusunu yapamayan adaylar geç başvuru gününde (3 Mart 2021 tarihinde) 2021-MSÜ başvurularını gerçekleştirdi. 2021 MSÜ sınavına başvurusunu tamamlayanlar, merakla MSÜ sınav giriş belgesinin açıklanmasını bekliyordu. Peki MSÜ Türkçe testi puanı kaç? 2021 MSÜ matematik puanı kaç? MSÜ fen bilimleri testi puanı kaç?

2021-MSÜ sınav giriş yerleri açıklandı mı?

2021-MSÜ Sınava giriş belgeleri erişime açıldığı ÖSYM tarafından açıklandı. 04 Nisan 2021 tarihinde uygulanacak olan Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı (2021-MSÜ) adaylarının, sınava girecekleri bina/salonlara atanma işlemleri tamamlanmıştır.

MSÜ sınav giriş belgesi nereden alınacak?

Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren Sınava Giriş Belgesini, ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden 25 Mart 2021 tarihinde saat 14.00'ten itibaren T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile edinebileceklerdir. 04 Nisan 2021 tarihinde uygulanacak olan 2021-MSÜ sınavı için adaylar, saat 10.00’dan sonra sınav binalarına alınmayacaklardır.

MSÜ puan hesaplama 2021

Ortaöğretim kurumlarında, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersini almak zorunda olmayan veya farklı müfredat ile alan öğrenciler (İmam Hatip Okulları öğrencileri/mezunları hariç), Sosyal Bilimler alanında yer alan Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi sorularından muaf tutulacaktır. Bu öğrenciler, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi soruları yerine Felsefe alanındaki ilave 5 soruyu cevaplandıracaklardır. Bu doğrultuda; Sosyal Bilimler alanında toplam 25 soru bulunacaktır. Cevap kâğıdında bu test ile ilgili alanda 25 cevap alanı bulunacaktır. Tüm adaylar, ilk 15 sorunun tamamından sorumlu olacaklardır.

MSÜ sonuları ne zaman açıklanacak?

Adaylar sınav sonuçlarını; T.C. Kimlik Numarası ve şifreleri ile ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden ve ÖSYM mobil uygulamalarından öğrenebileceklerdir. Adaylara sonuç belgesi gönderilmeyecektir. İnternet sayfasında ilan edilen sonuç bilgileri adaylara tebliğ hükmündedir.