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Yaşam MSÜ Hava Harp Okulu başvuru şartları nelerdir?
Yaşam

MSÜ Hava Harp Okulu başvuru şartları nelerdir?

Milli Savunma Üniversitesi, birçok genç tarafından tercih edilmeye devam ediyor. Birçok bölümü bulunan üniversitenin en çok istenen bölümü ise Hava Harp Okulu olmaktadır. Bunun üzerine Hava Harp Okuluna başvuruda bulunabilmek için gerekli şartların neler olduğu da merak konusu oldu. Peki, MSÜ Hava Harp Okulu başvuru şartları nelerdir?

Yeniakit Publisher
2021-02-22 16:44:00 -
MSÜ Hava Harp Okulu başvuru şartları nelerdir?

Geçtiğimiz günlerde özel sınavı ile birlikte yeni öğrencilerini almaya hazırlanan Milli Savunma Üniversitesi, birçok genç tarafından tercih edilmeye devam ediyor. Askeri eğitim almak isteyen adaylar, gerekli sınavda istenilen puanı alması durumunda okula öğrenci olarak kabul edilmektedir. Birçok bölümü bulunan üniversitenin en çok istenen bölümü ise Hava Harp Okulu olmaktadır. Bunun üzerine Hava Harp Okuluna başvuruda bulunabilmek için gerekli şartların neler olduğu da merak konusu oldu. Peki, MSÜ Hava Harp Okulu başvuru şartları nelerdir?

Hava Harp Okulu’ndan mezun olan pilotlar teğmen rütbesi ile lisans mezunu olarak kabul edilmektedir. Askeri alanın dışında mühendisliğin birçok alanında da eğitilmekte olan öğrenciler, nitelikli askerler olarak ülkeye hizmet etmeye hazır hale gelmektedir. Peki, MSÜ Hava Harp Okulu başvuru şartları nelerdir? Hangi şartları bulunduran öğrenciler Hava Harp Okullarına kabul edilir?

MSÜ Hava Harp Okulu başvuru şartları nelerdir?

MSÜ sınavı adı altında her yıl öğrencilerini bulan okul, öğrencilerini bu sınavdan aldığı puan ile birlikte YKS’den aldıkları puanın ortalamasına göre belirler. Öğrenciler okula girmek için sağlık kontrolleri ve birçok teste tabii tutulmaktadır. Söz konusu işlemlerin ardından öğrenciler, MSÜ’ye kabul görülür.

Başvuru şartları ise şu şekilde;

-T.C. vatandaşı olunması gerekir.

-Liseden mezunu olmak gerekir.

-En fazla 20 yaşında olan adaylar kabul edilir.

-Adayın birinci dereceden yakın akrabalarının devlete karşı bir suç işlememiş olması gerekmektedir. -Güvenlik ve arşiv belgelerinin pozitif çıkması gerekmektedir.

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