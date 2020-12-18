MSÜ akademik personel alımı ne zaman? | MSÜ başvuru şartları nelerdir?

Milli Savunma Üniversitesi, 64 akademik personel alımı gerçekleştirecek. MSÜ’nün yayımladığı ilanda, sivil kaynaktan profesör, doçent, doktor öğretim üyesi, öğretim görevlisi ve araştırma görevlisi alımı olacak. Alıma başvuracak olan adaylar başvuru şartlarını merak ediyor. Peki, MSÜ akademik personel alımı şartları nelerdir? İşte detaylar…

MSÜ akademik personel alımı ne zaman yapılacak?

Ön değerlendirme sonuçları, 09-12 Şubat 2021 tarihleri arasında ilan edilecek.

Giriş sınavı, 15-26 Şubat 2021 tarihleri arasında olacak.

Asil ve yedek adayları, 01-05 Mart 2021 tarihleri arasında açıklanacak.

MSÜ başvuru şartları nelerdir?

- Fakültelerin lisans dereceli bölümlerinden mezun olunması gerekir.

- MSÜ Akademik Personelin Seçimi, Atanması, Görevleri ve Görevde Yükseltilmesi Yönetmeliği’nde belirtilen genel ve özel şartları bulundurması gerekmektedir.

- Doktor öğretim üyeliğine başvuru için en az 55 yabancı dil puanı almış olması gerekir.

- Öğretim üyesi dışındaki kadrolara yapılacak başvurular için yabancı dil sınav sonucu en az 50, ALES sonucu en az 70 olması gerekir.

- Araştırma görevlisi kadrolarına başvuru yapacak adaylar, 01 Ocak 1986 tarihi ve sonrası doğumlu olmaları gerekmektedir.

- Adayların, yabancı ülkelerden alınan lisans ve yüksek lisans diplomaları için YÖK tarafından denklik onaylarını almaları gerekir.

- Adayların, doktora diplomaları için Üniversitelerarası Kurul (ÜAK) tarafından verilecek denklik onaylarını almaları gerekir.

- Başvurulan kadronun ilanda belirtilen şartlarını bulundurması gerekir.

- Yedek subay, erbaş/er hariç olmak üzere asker kişi olmaması gerekir.