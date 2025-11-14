MSÜ 2026 başvurusu ne zaman? ÖSYM MSÜ sınavı ve başvuru tarihleri belli oldu
ÖSYM tarafından yayımlanan 2026 Sınav Takvimi ile birlikte, Millî Savunma Üniversitesi Askerî Öğrenci Aday Belirleme Sınavı'nın (MSÜ) 2026 yılındaki uygulama ve başvuru tarihleri kesinleşti. Peki MSÜ 2026 başvurusu ne zaman? İşte ÖSYM MSÜ sınavı ve başvuru tarihleri
ÖSYM'nin 2026 yılı Sınav Takvimi'ni yayımlamasıyla birlikte, Millî Savunma Üniversitesi Askerî Öğrenci Aday Belirleme Sınavı (MSÜ) için hem sınav hem de başvuru tarihleri kesinleşti. Adaylar, MSÜ başvurularını belirlenen tarihler arasında ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi (AİS) üzerinden elektronik ortamda gerçekleştirecek.
MSÜ 2026 SINAV TARİHİ NE ZAMAN?
Millî Savunma Üniversitesi Askerî Öğrenci Aday Belirleme Sınavı 1 Mart 2026 tarihinde uygulanacak.
MSÜ 2026 başvurusu ne zaman?
Söz konusu sınav için başvurular
MSÜ 2026 Başvuruları: Başlık tarihi 5 Ocak 2026 bitiş tarihi: 29 Ocak 2026
Millî Savunma Üniversitesi Askerî Öğrenci Aday Belirleme Sınavı sonuçları 26 Mart 2026 tarihinde açıklanacak.