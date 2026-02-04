Kış bitiyor, tehlike başlıyor! Gözden kaçan bu hata zehirlenmeye yol açıyor

  • İSTANBUL
Yeniakit Publisher
Aslı Bayram Yılmaz Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Havaların ısınmaya başlamasıyla birlikte restoran ve toplu yemek üreten işletmeler için gıda zehirlenmesi riski yeniden artıyor... İşletmeci Himmet Polat, özellikle buzdolabı ve derin dondurucularda yaşanabilecek arızaların ciddi sonuçlara yol açabileceği uyarısında bulundu.

Başta İstanbul olmak üzere bütün Türkiye'de hava mevsim normallerinde seyrediyor. Bu durum gıdayı iyi saklamak zorunda olan restoran işletmecileri için nispeten avantajlı bir durum.

 

Derin dondurucuların, restoran ve büyük yemekhane işletmecilerinin en önemli gereçlerinden biri olduğunu dile getiren İşletmeci Himmet Polat, "Havalar ısınmaya başladığında olumsuz bir durumla karşılaşmamak için gıda işletmeleri dondurucu ve buz dolaplarını kontrol ettirmeli" dedi.

 

 "Geçen yılki olumsuz olaylar tekrar yaşanmasın"

 

Gıda zehirlenmelerinin birçoğunun ishal, mide bulantısı, baş dönmesi gibi hafif derecede ayaktan atlatıldığını söyleyen Polat, "Bu yüzden meselenin kritik boyutu tam olarak anlaşılamıyor. Bu konu çok kritik" dedi.

 

İnsanların medya aracılığıyla ölüm ya da yoğun bakıma kaldırılma gibi sonuçlar yaşandığında gıda zehirlenmesinden haberdar olduğunu hatırlatan Himmet Polat, "hiçbir gıda işletmecisi olumsuz olayla karşılaşmak istemez.  Ancak alınması gereken basit tedbirler alınmayınca insan hayatı riske atlıyor" şeklinde konuştu.

 

 "Buzdolabı ve dondurucularımızı kontrol ettirmeliyiz"

Günde 6.000 kişiye sıcak yemek pişiren bir yemekhanenin sorumluluğunu sürdüren İşletmeci Himmet Polat, buzdolabı ve derin dondurucunun aşçıların eli ayağı konumunda olduğunu söyledi.

 

"Mevsimi olmayan sebze-meyvenin, ayrıca balık ve özel kesim etlerin eksi 18 derecede saklanması gerekiyor. Eğer işletmenin dolabında problem varsa yani eksi 18 dereceye ulaşmıyorsa havalar ısınmaya başladığında tehlike de başlıyor" diyen Himmet Polat, eskiyen dolapları yenilemenin veya arızası bulunanları tamir ettirmenin işletmeler için en sıradan ama en hayati sorumluluk olduğunun altını çiziyor.

