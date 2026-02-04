Kentsel dönüşümde büyük değişiklik! İtiraz edenin...

Kentsel dönüşümde yeni düzenlemeyle tek bir malikin talebi süreci başlatmaya yeterli olacak; karara itiraz edenlerin payları satılabilecek, yıkım sonrası arsa satışında ise kamuya öncelik tanınacak.

Kentsel Dönüşüm Başkanlığı, 6306 sayılı Kanun’un uygulama yönetmeliğinde önemli değişiklikler yaptı. Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren düzenlemeyle, riskli yapıların yıkımı ve karar alma süreci hızlandırıldı. Artık tek bir hak sahibinin talebi, dönüşüm sürecinin başlatılması için yeterli olacak.

Salt çoğunlukla karar dönemi

Yeni düzenlemeye göre; riskli yapılarda ve riskli alanlarda, yapının yıkılmış olması şartı aranmaksızın, parsel birleştirme (tevhit), ifraz, satış, yeniden bina yapımı, kat karşılığı veya hasılat paylaşımı gibi işlemler, paydaşların salt çoğunluğu ile karara bağlanabilecek.

Toplantı için tek malik yeterli

Riskli yapıların bulunduğu parsellerde yeni uygulamalar için bir malik talepte bulunduğunda, tüm malikler toplantıya çağrılacak. Toplantı çağrıları muhtarlık ilanı, bina duyurusu veya noter yoluyla yapılabilecek. Salt çoğunlukla alınan kararlar tutanak altına alınacak ve karara katılmayanlara tebliğ edilecek.

İtiraz eden paydaş için kritik süre

Karara katılmayan maliklere yapılan bildirimin ardından 15 gün içinde teklifi kabul etmeyen veya incelemeyenlerin arsa payları satışa çıkarılacak.

Satış ; öncelikle diğer paydaşlara açık artırma ile yapılacak,

Alıcı çıkmazsa, Kentsel Dönüşüm Başkanlığı, ilgili İdare veya TOKİ tarafından rayiç bedelden satın alınabilecek.

Riskli yapılarda, anlaşmaya uyulması şartıyla üçüncü kişilere satış da mümkün olacak.

Yıkımdan sonra arsa satışında kamu önceliği

Riskli binanın yıkılmasıyla arsa haline gelen taşınmazın satışı gündeme gelirse, satış öncelikle kamuya (Kentsel Dönüşüm Başkanlığı, İdare veya TOKİ) teklif edilecek. Uygun görülmesi hâlinde, satın alınan paylar için konut veya işyeri sözleşmesi yapılabilecek.

Parsel birleştirme ve imar hakkı aktarımı

Tamamı riskli yapı olan parsellerde tevhit ve tescil işlemleri salt çoğunlukla yapılabilecek.

Boş parsellerin riskli parsellerle birleştirilmesi için boş parsellerde oybirliği şartı aranacak.

Zemin veya mevzuat nedeniyle yapılaşma mümkün değilse, imar hakkı başka parsele taşınabilecek.

Muafiyetler ve teminatlar

Tevhit veya imar hakkı transferi durumlarında tapu harcı ve ücret muafiyetleri korunacak.

1 Ocak 2024’ten sonra düzenlenen yapı ruhsatlarına ilişkin teminatlar, talep edilmesi hâlinde %6 oranına göre yeniden düzenlenebilecek.

Kaynak: NTV