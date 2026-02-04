Galatasaray'dan flaş karar! Resmen harekete geçtiler ve söküp aldılar!
Trabzonspor’un prensipte anlaşmaya yakın olduğu Renato Nhaga, Galatasaray'ın hızlı ve agresif tutumu sonrası rotasını İstanbul'a çevirdi.
Galatasaraylıların beklediği orta sahaya takviye haberi Portekiz'den geldi... A BOLA'nın daha önce sinyallerini verdiği büyük transfer operasyonu sonuçlandı.
Uzun süredir Trabzonspor'un gündeminde olan ve bordo-mavili ekiple görüşmelerinde son aşamaya gelen 18 yaşındaki Gineli orta saha oyuncusu Renato Nhaga transferinde Galatasaray işi bitiren taraf oldu.
Sarı-kırmızılılar bu transfer için 7 milyon Euro ödeyecek
Casa Pia, genç oyuncunun bir sonraki transferinden pay alacak. Henüz 18 yaşında olmasına rağmen potansiyeliyle Avrupa devlerinin radarındaydı.
