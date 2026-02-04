  • İSTANBUL
SON DAKİKA
Spor
5
Yeniakit Publisher
Galatasaray'dan flaş karar! Resmen harekete geçtiler ve söküp aldılar!
Emrah Savcı Giriş Tarihi:

Galatasaray'dan flaş karar! Resmen harekete geçtiler ve söküp aldılar!

Trabzonspor’un prensipte anlaşmaya yakın olduğu Renato Nhaga, Galatasaray'ın hızlı ve agresif tutumu sonrası rotasını İstanbul'a çevirdi.

#1
Foto - Galatasaray'dan flaş karar! Resmen harekete geçtiler ve söküp aldılar!

Galatasaraylıların beklediği orta sahaya takviye haberi Portekiz'den geldi... A BOLA'nın daha önce sinyallerini verdiği büyük transfer operasyonu sonuçlandı.

#2
Foto - Galatasaray'dan flaş karar! Resmen harekete geçtiler ve söküp aldılar!

Uzun süredir Trabzonspor'un gündeminde olan ve bordo-mavili ekiple görüşmelerinde son aşamaya gelen 18 yaşındaki Gineli orta saha oyuncusu Renato Nhaga transferinde Galatasaray işi bitiren taraf oldu.

#3
Foto - Galatasaray'dan flaş karar! Resmen harekete geçtiler ve söküp aldılar!

Sarı-kırmızılılar bu transfer için 7 milyon Euro ödeyecek

#4
Foto - Galatasaray'dan flaş karar! Resmen harekete geçtiler ve söküp aldılar!

Casa Pia, genç oyuncunun bir sonraki transferinden pay alacak. Henüz 18 yaşında olmasına rağmen potansiyeliyle Avrupa devlerinin radarındaydı.

