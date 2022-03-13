MSÜ 2022 sınav giriş yerleri (belgesi) açıklandı mı? ÖSYM 2022 MSÜ sınav yeri sorgula:

MSÜ sınav yerleri açıklandı mı ? 2022 MSÜ giriş belgesi ne zaman yayınlanacak? Milli Savunma Üniversitesi'ne bağlı Kara Harp Okulu, Deniz Harp Okulu, Hava Harp Okulu ile Kara Astsubay Meslek Yüksekokulu, Deniz Astsubay Meslek Yüksekokulu, Hava Astsubay Meslek Yüksekokulu ve Bando Astsubay Meslek Yüksekokulu'na öğrenci alımı için 27 Mart 2022’da sınav yapılacak. Adaylar ÖSYM, 2022 MSÜ sınava giriş yerlerini sorgulama başladı.

2022 MSÜ sınav giriş belgeleri ne zaman açıklanacak?

MSÜ sınav yerleri açıklandı mı? ÖSYM'nin 2022 yılı takvimine göre MSÜ Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı 27 Mart 2022 Pazar günü saat 10.15'te tüm il merkezlerinde yapılacak. MSÜ sınav giriş belgeleri genellikle sınavdan 10 gün önce açıklanıyor. Bu nedenle gözler 17 Mart'a çevrilmiş durumda. 2022 MSÜ sınavı giriş belgeleri, sınavdan önce ÖSYM'nin AİS ekranı üzerinden T.C kimlik numarası ile sorgulanmak üzere erişime açılacak. ÖSYM tarafından sınav öncesinde MSÜ giriş belgeleri https://ais.osym.gov.tr/ internet sitesinden erişime açılacak. Adayların, sınava girebilmeleri için Sınava Giriş Belgesinden başka, fotoğraflı Nüfus Cüzdanı veya fotoğraflı T.C. Kimlik Kartı veya geçerlilik süresi dolmamış fotoğraflı pasaportunun aslını yanlarında bulundurmaları sorunlu olacak.

MSÜ bünyesindeki bölümler hangileri?

Fetullahçı Terör Örgütü'nün 15 Temmuz hain darbe girişiminin ardından askeri eğitimin bünyesinde toplandığı MSÜ, harp okulları, meslek yüksekokulları ve enstitülerden oluşuyor. Üniversite bünyesinde Ankara'da Kara Harp Okulu, Tuzla'da Deniz Harp Okulu, Yeşilköy'de Hava Harp Okulu, Balıkesir'de Kara Astsubay Meslek Yüksekokulu, Yalova'da Deniz Astsubay Meslek Yüksekokulu, İzmir'de Hava Astsubay Meslek Yüksekokulu, Ankara'da Bando Astsubay Meslek Yüksekokulu, Kara, Hava ve Deniz Harp Enstitüleri, Atatürk Stratejik Araştırmalar Enstitüsü, Müşterek Harp Enstitüsü, Fatih Harp Tarihi Araştırmaları Enstitüsü, Alparslan Savunma Birimleri Enstitüsü, Barbaros Deniz Bilimleri ve Mühendisliği Enstitüsü, Hezarfen Havacılık ve Uzay Teknolojileri Enstitüsü ile Milli Savunma ve Güvenlik Enstitüsü yer alıyor.