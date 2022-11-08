MSF: PKK/YPG'nin kontrolündeki Hol kampında geçen yıl 79 çocuk öldü
Uluslararası insani yardım kuruluşu Sınır Tanımayan Doktorlar, terör örgütü PKK/YPG'nin kontrolündeki Hol kampında şiddete ve çocuk ölümlerine dikkat çekti. Kuruluşun Suriye'deki operasyonlarından sorumlusu Martine Flokstra, Hol kampını açık hava cezaevine benzetti.
Sınır Tanımayan Doktorlar (MSF), terör örgütü PKK/YPG'nin kontrolünde bulunan Hol kampındaki şiddete ve çocuk ölümlerine dikkati çekti.
MSF, 7 Ekim'de yayımladığı "İki ateş kıskacında: tehlike ve umutsuzluk arasında Suriye'nin Hol kampı" başlıklı raporda, Suriye'nin kuzeydoğusunda terör örgütü PKK/YPG'nin kontrolündeki Hol kampında çoğunluğu çocuklardan oluşan 50 bin kişinin içinde bulunduğu kötü koşullara işaret edildi.
Raporda, acil tedavi beklerken ölen 2 erkek çocuğun ölümünün son aylarda kamptaki birçok trajik vakalar arasına girdiği ve bunun bu kadar kişinin uzun süreli burada tutulmasıyla yaşanan zulme tanıklık anlamına geldiği kaydedildi.