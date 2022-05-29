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Gündem MSB'den Yunanistan'a Ayasofya cevabı
Gündem

MSB'den Yunanistan'a Ayasofya cevabı

Milli Savunma Bakanlığı'ndan Yunanistan'a Ayasofya tepkisi geldi. Bakanlıktan yapılan açıklamada, Ayasofya'nın 1453'ten bu yana Türk milleti tarafından korunduğu vurgulandı.

Yeniakit Publisher
2022-05-29 22:40:00 -
MSB'den Yunanistan'a Ayasofya cevabı

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) tarafından yapılan açıklamada, "569 yıl önce fethedilen İstanbul’a Roma İmparatorluğu’nun veya Bizans’ın hayalini kurarak bakmak kuruntudan ibarettir. 1000 yıl öncesine özlem duyanlar kimin yayılmacı, kimin barışa engel olduğunu açıkça ortaya koymaktadır. Yüzyıllar boyunca cami olarak kullanılan Ayasofya 1453’ten bu yana Türk milletinin koruması altındadır. Ayasofya için güya üzülenlerin, 1500’lü yıllardan kalan ve her biri kültürel birer miras olan Yunanistan’daki camilerin yıkılarak yerine sinema ve sergi salonu, konaklama yeri, depo yapılmasına karşı çıkmaması da iki yüzlülükle bile açıklanamayacak kadar vahim bir durumdur. Müslümana ölünce mezar yeri bile vermeyen Yunanistan yönetimi, kendi halkını ham hayallerle kandırıp, kendi çıkmaz gerçeklerini örtmeye çalışmaktadır. Güneş balçıkla sıvanmaz. 569 yıl önce İstanbul’u fetheden Fatih Sultan Mehmet Han’ı ve kahraman ordusunu rahmet, minnet ve şükranla anıyoruz." ifadelerine yer verildi.

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