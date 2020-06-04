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MSB'den Uluslararası Savaş Mağduru Çocuklar Günü paylaşımı

Paylaşımda, savaş nedeniyle zor şartlarda yaşamaya çalışan çocuklardan görüntüler yer alıyor

Yeniakit Publisher
2020-06-04 16:13:02 -
MSB'den Uluslararası Savaş Mağduru Çocuklar Günü paylaşımı

ANKARA (AA) - Milli Savunma Bakanlığı (MSB) Uluslararası Savaş Mağduru Çocuklar Günü'ne ilişkin sosyal medya hesaplarından video paylaştı.

"Bugün 4 Haziran Uluslararası Savaş Mağduru Çocuklar Günü... Savaş mağduru masum çocuklara umut olmaya devam edeceğiz." mesajıyla yapılan paylaşımda, savaş nedeniyle zor şartlarda yaşamaya çalışan çocukların görüntüleri yer aldı.

Video, "Biz onların savaşın çocukları değil, barışın çocukları olmasını istiyoruz." ifadeleriyle son buluyor.

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