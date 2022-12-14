  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Neresinden bakarsan bak riyakarlık! Bunlar da çocuk değil mi Kılıçdaroğlu?

Belediye karanlığa gömüldü! Kaçakçı başkan yaptı komünistliğini

Mahkemeye düştü, CHP’lileri Saraçhane’ye çağırdı İmamoğlu’na destek Meral Hanım’dan

Babasından öğrendiği mesleğini 60 yıldır sürdürüyor

Sisi’den skandal hamle! Sende hiç utanma yok mu?

Bakan Mevlüt Çavuşoğlu: Ortak adımlar atmaya hazırız

4. kez kalp krizi geçirdi, hastaneye yetiştirildi, ilk sözü bu oldu

Türkiye'de üretilen Hyundai Bayon'u ülkeler yakından takip ediyor, istiyor! Hyundai Bayon aralık ayı fiyat listesi

CHP hep böyle, basın özgürlüğü, adalet, hak hukuk, Atatürkçülük hep lafta! Gazeteciyi yere yatırarak ölesiye dövdü

Tapuda yeni dönem! Yenilemeyen yanar
Gündem MSB'den son dakika! Türkiye'ye girmeye çalışırken yakalandılar
Gündem

MSB'den son dakika! Türkiye'ye girmeye çalışırken yakalandılar

Milli Savunma Bakanlığından (MSB) yapılan açıklamada, “Suriye’den Türkiye’ye yasa dışı yollarla geçmeye çalışan PKK/PYD/YPG mensubu 4 şahıs yakalandı” denildi.

Yeniakit Publisher
2022-12-14 19:13:00 - 2022-12-14 19:22:46
MSB'den son dakika! Türkiye'ye girmeye çalışırken yakalandılar

Milli Savunma Bakanlığından (MSB) yapılan açıklamada, “Suriye’den Türkiye’ye yasa dışı yollarla geçmeye çalışan PKK/PYD/YPG mensubu 4 şahıs yakalandı” denildi.

Milli Savunma Bakanlığı sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda yasa dışı yollarla yurda girmeye çalışan 4 terör örgütü mensubunun yakalandığını duyurdu.

 

MSB'den açıklama

MSB'den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Hudutlarımızda yasa dışı geçişlere karşı mücadelemiz sürüyor. Hudut Kartallarımız, Suriye'den ülkemize yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 4 şahsı yakaladı. Yakalanan şahıslardan birinin PKK/PYD/YPG terör örgütü mensubu olduğu belirlendi.

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23