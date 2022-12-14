MSB'den son dakika! Türkiye'ye girmeye çalışırken yakalandılar
Milli Savunma Bakanlığından (MSB) yapılan açıklamada, “Suriye’den Türkiye’ye yasa dışı yollarla geçmeye çalışan PKK/PYD/YPG mensubu 4 şahıs yakalandı” denildi.
Milli Savunma Bakanlığından (MSB) yapılan açıklamada, “Suriye’den Türkiye’ye yasa dışı yollarla geçmeye çalışan PKK/PYD/YPG mensubu 4 şahıs yakalandı” denildi.
Milli Savunma Bakanlığı sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda yasa dışı yollarla yurda girmeye çalışan 4 terör örgütü mensubunun yakalandığını duyurdu.
MSB'den açıklama
MSB'den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
Hudutlarımızda yasa dışı geçişlere karşı mücadelemiz sürüyor. Hudut Kartallarımız, Suriye'den ülkemize yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 4 şahsı yakaladı. Yakalanan şahıslardan birinin PKK/PYD/YPG terör örgütü mensubu olduğu belirlendi.