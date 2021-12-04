MSB'den şehit Jandarma Astsubay Üstçavuş Mutlu için taziye mesajı
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Tunceli'nin Ovacık ilçesinde gerçekleştirilen Eren Kış-6 Mercan Dağları Operasyonlarında şehit olan Jandarma Astsubay Üstçavuş Cemil Mutlu'ya Allah'tan rahmet, ailesine başsağlığı diledi.
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Tunceli'nin Ovacık ilçesinde şehit olan Jandarma Astsubay Üstçavuş Cemil Mutlu'ya Allah'tan rahmet, ailesine başsağlığı diledi.
Bakanlıktan paylaşılan taziye mesajında, "Eren Kış-6 Mercan Dağları Operasyonlarında, Tunceli'nin Ovacık kırsalında şehit düşen kahraman silah arkadaşımıza Allah'tan rahmet, ailesine ve yakınlarına başsağlığı dileriz. Milletimizin başı sağ olsun." ifadesi kullanıldı.