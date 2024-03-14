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Gündem MSB’den Şehit Ercan Güven için başsağlığı mesajı
Gündem

MSB’den Şehit Ercan Güven için başsağlığı mesajı

Yeniakit Publisher
2024-03-14 17:05:00 -
MSB’den Şehit Ercan Güven için başsağlığı mesajı

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Konya’da NF-5 uçağının düştüğü bölgede şehit olan Hv.İs.Uzm.Çvş. Ercan Güven için başsağlığı mesajı yayımladı.

MSB tarafından yapılan açıklamada “Konya’da, 14 Mart 2024 tarihinde, Hava Kuvvetlerimize ait bir NF-5 uçağımızın eğitim uçuşu esnasında kaza kırıma uğraması sonucu, uçağın düştüğü bölgede pist onarım çalışması yapan Hv.İs.Uzm.Çvş. Ercan GÜVEN şehit olmuştur. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah’tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz” ifadelerine yer verildi.

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