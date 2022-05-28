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Gündem MSB'den kurtarma operasyonu! 'Daima asil milletimizin yanındayız'
Gündem

MSB'den kurtarma operasyonu! 'Daima asil milletimizin yanındayız'

Konya'da engebeli bir araziden düşerek yaralanan vatandaş, Milli Savunma Bakanlığı Hava Kuvvetleri Komutanlığı'na ait helikopter tarafından kurtarıldı. Gelişmeyi Twitter hesabından paylaşan MSB, "Daima asil milletimizin yanındayız." mesajı verdi.

Yeniakit Publisher
2022-05-28 02:10:00 - 2022-05-28 02:33:00

Konya'nın Sefaköy Mahallesi'nde engebeli bir arazide düşerek yaralanan vatandaş, Hava Kuvvetleri'ne ait helikopter ile kurtarıldı.

Kurtarma operasyonuna ait görüntüler MSB'nin Twitter hesabından paylaşıldı.

Mesajda şu ifadeler yer aldı:

Daima asil milletimizin hizmetindeyiz! Konya'nın Sefaköy Mahallesi'nde, engebeli bir arazide düşerek yaralanan vatandaşımız, bölgeye intikal eden Hava Kuvvetlerimize ait helikopter ile kurtarılarak Konya Şehir Hastanesi'ne tahliye edildi. Vatandaşımıza acil şifalar diliyoruz" notu düşüldü.

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