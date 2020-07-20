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Aktüel

MSB'den Kıbrıs Barış Harekatı'nın 46'ncı yıl dönümüne özel video

Milli Savunma Bakanlığı tarafından Kıbrıs Barış Harekatı'nın 46'ncı yıl dönümü dolayısıyla yayımlanan videoda Türk askerinin Ada'da Kıbrıs Türklerinin özgürlüğünün, bağımsızlığının ve huzurunun teminatı olduğu kaydedildi.

Yeniakit Publisher
2020-07-20 10:58:00 -

Milli Savunma Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "46 yıl önce Kıbrıs Türkü kardeşlerimize yönelik zulme son vermek, Ada'ya barışı getirmek için gerçekleştirilen Kıbrıs Barış Harekatının yıl dönümünde, kahraman şehitlerimizi ve gazilerimizi rahmet ve minnetle yâd ediyor, hayatta olan gazilerimize de sağlıklı uzun ömürler diliyoruz." ifadelerine yer verildi.

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