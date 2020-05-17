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MSB’den Kara Dikimevi Müdürlüğünde çıkan yangınla ilgili açıklama

Milli Savunma Bakanlığı, Kara Dikimevi Müdürlüğünde meydana gelen yangında hayatını kaybeden ve yaralanan personel bulunmadığını açıkladı.

Yeniakit Publisher
2020-05-17 11:16:46 -
MSB’den Kara Dikimevi Müdürlüğünde çıkan yangınla ilgili açıklama

Milli Savunma Bakanlığı, Kara Dikimevi Müdürlüğünde meydana gelen yangında hayatını kaybeden ve yaralanan personel bulunmadığını açıkladı.


Milli Savunma Bakanlığı, İstanbul Maltepe’de konuşlu bulunan Kara Dikimevi Müdürlüğüne ait bir binada çıkan yangına ilişkin açıklama yaptı. Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, "İstanbul Maltepe’de konuşlu bulunan Kara Dikimevi Müdürlüğüne ait bir binada 17 Mayıs saat 01.00 sularında elektrik kontağından çıktığı değerlendirilen küçük çaplı bir yangın meydana gelmiştir. İtfaiye ekiplerince olaya derhal müdahale edilmiş ve yangın kısa sürede kontrol altına alınarak söndürülmüştür" denildi.


Yangında herhangi bir can kaybı veya yaralının olmadığı belirtilen açıklamada, "Bahse konu olayda hayatını kaybeden ve yaralanan personelimiz bulunmamaktadır. Yangının çıktığı binada ve çevresinde yetkililerce gerekli tüm tedbirler alınmıştır. Olayı incelemek üzere idari tahkikat heyeti görevlendirilmiştir" ifadelerine yer verildi.

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