  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem MSB'den hadsiz Dendias'a Kıbrıs cevabı!
Gündem

MSB'den hadsiz Dendias'a Kıbrıs cevabı!

Yeniakit Publisher
2024-07-17 10:10:00 - 2024-07-17 10:25:02
MSB'den hadsiz Dendias'a Kıbrıs cevabı!

Milli Savunma Bakanlığı, "Yunanistan Savunma Bakanı Dendias'ın Kıbrıs Türklerini ve kahraman Türk ordusunu hedef alan düzeysiz, yalan ve iftira dolu açıklamasını şiddetle kınıyoruz." şeklinde açıklama yaptı.

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklama şöyle:

Yunanistan Savunma Bakanı Dendias'ın, Kıbrıs Türklerini ve kahraman Türk ordusunu hedef alan düzeysiz, yalan ve iftira dolu açıklamasını şiddetle kınıyoruz.

Kahraman Türk ordusu, Türkiye'nin uluslararası anlaşmalardan kaynaklanan garantörlük hakkı uyarınca harekete geçmiş ve 1963 - 1974 yılları arasında Rum tarafınca her türlü zulme maruz bırakılmış olan Kıbrıs Türk halkını bir soykırım girişiminden kurtarmıştır.

Türk askerinin cesareti ve varlığı sayesinde 1974 yılından bu yana Kıbrıs'ta kan dökülmemiş, Yunanistan'ın Kıbrıs Rum halkı üzerindeki cuntacı baskısı ortadan kalkmış ve Yunanistan'daki askerî rejim yıkılarak demokrasiye dönüş mümkün hâle gelmiştir.
Mehmetçik, dün ve bugün olduğu gibi yarın da Kıbrıs'ta barış ve huzurun teminatı olacaktır.

Yunanistan Savunma Bakanı'nı, iki ülkenin liderleri tarafından ortaya konan ve Türkiye ile Yunanistan arasındaki ilişkileri yapıcı bir yaklaşımla ilerletmeyi hedefleyen ortak tutumu baltalamaya çalışmaktan vazgeçmeye çağırıyoruz.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Sayın Dendias'ın, Türk ve Yunan halkları arasına fitne sokmak suretiyle siyasi kariyer yapma çabaları sonuç vermeyecektir.

DENDİAS'TAN KÜSTAH SÖZLER

Yunanistan Savunma Bakanı Dendias, Güney Kıbrıs’a yaptığı ziyaret sırasında şu açıklamaları yapmıştı:

“Bugün, Kıbrıs’ta pusuda bekleyen işgalciye sızma noktasının kapılarını açan etnik bir darbenin olan darbenin tarihi olan 15 Temmuz 1974’ün üzerinden elli yıl geçti. Demokrasinin Kıbrıslı (Güney) ve Yunan savaşçılarına ve 1974’te işgale karşı yaşanan eşit olmayan mücadelede en derin saygımı ve vatansever şükranlarımı sunuyorum. Kardeş katili suç darbesinin ağırlığı altında çok üstün askeri güçlerle karşı karşıya kaldılar. Onları saygıyla anıyor ve katkılarını sonsuza kadar onurlandırıyoruz. Ve elbette, Kıbrıslı Türklerin utanç şenliklerini ve İşgalci Türk Ordusu’nun yarım asırdır Kıbrıs’ta hukuk dışı varlığını en kesin şekilde kınıyoruz."

Baskılara dayanamadı! Yunan bakan Dendias İstanbul'da öyle bir geri adım attı ki...
Baskılara dayanamadı! Yunan bakan Dendias İstanbul'da öyle bir geri adım attı ki...

Gündem

Baskılara dayanamadı! Yunan bakan Dendias İstanbul'da öyle bir geri adım attı ki...

Eski Yunan bakan Dendias'tan Erdoğan itirafı: O olayı hayatım boyunca unutamayacağım
Eski Yunan bakan Dendias'tan Erdoğan itirafı: O olayı hayatım boyunca unutamayacağım

Dünya

Eski Yunan bakan Dendias'tan Erdoğan itirafı: O olayı hayatım boyunca unutamayacağım

Cihat Yaycı cevapladı: Türkiye’nin! Türkiye Yunanistan arasında kritik açıklama! Dendias, her şey Yunanistan'ın!
Cihat Yaycı cevapladı: Türkiye’nin! Türkiye Yunanistan arasında kritik açıklama! Dendias, her şey Yunanistan'ın!

Gündem

Cihat Yaycı cevapladı: Türkiye’nin! Türkiye Yunanistan arasında kritik açıklama! Dendias, her şey Yunanistan'ın!

Yunan Savunma Bakanı Dendias'tan olay Türkiye itirafı
Yunan Savunma Bakanı Dendias'tan olay Türkiye itirafı

Dünya

Yunan Savunma Bakanı Dendias'tan olay Türkiye itirafı

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

Bu karaktersiz ilkesiz fahiseden devlet adami da, normal bir insan da olmaz!... TEK SERMAYESI TURK/TURKIYE DUSMANLIGI OLAN EMPERYALIST KUKLASI!

.......
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23