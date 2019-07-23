MSB'den flaş 'Ceylanpınar açıklaması: Terör örgütü PYD/PKK'ya ait 7 hedef imha edildi!

Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesine PKK/PYD terör örgütünün kontrolündeki Suriye'nin Resulayn kentinden atılan iki roketten birinin bir eve isabet etmesi sonucu 1'i ağır 5 kişi yaralandı. Saldırı sonrası Milli Savunma Bakanlığı yaptığı açıklamada, saldırıya karşılık verildiğini duyuruldu.

MSB'nin yaptığı açıklamada, "22 Temmuz 2019 akşamı Ceylanpınar'da beş vatandaşımızın yaralanmasıyla sonuçlanan ve Suriye tarafından yapıldığı değerlendirilen roket atışlarına, sınır bölgesindeki ağır silahlarımızla meşru müdafaa kapsamında gerekli karşılık verilmiştir. Ağır silahlarla verilen bu karşılık sonucunda Suriye tarafında yerleri önceden tespit edilen yedi hedef imha edilmiştir." denildi.