MSB'den flaş 'Ceylanpınar açıklaması: Terör örgütü PYD/PKK'ya ait 7 hedef imha edildi!
Ceylanpınar'da sınırın karşı tarafından atılan roket eve isabet etti. Roketin patlaması sonucu yaralanan 5 kişi hastaneye kaldırıldı. Konuyla ilgili Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamayla, atılan roketler sonrası ağır silahlarla karşılık verildiği, 7 hedefin imha edildiği duyuruldu.23 Temmuz 2019 Salı 00:48
Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesine PKK/PYD terör örgütünün kontrolündeki Suriye'nin Resulayn kentinden atılan iki roketten birinin bir eve isabet etmesi sonucu 1'i ağır 5 kişi yaralandı. Saldırı sonrası Milli Savunma Bakanlığı yaptığı açıklamada, saldırıya karşılık verildiğini duyuruldu.
MSB'nin yaptığı açıklamada, "22 Temmuz 2019 akşamı Ceylanpınar'da beş vatandaşımızın yaralanmasıyla sonuçlanan ve Suriye tarafından yapıldığı değerlendirilen roket atışlarına, sınır bölgesindeki ağır silahlarımızla meşru müdafaa kapsamında gerekli karşılık verilmiştir. Ağır silahlarla verilen bu karşılık sonucunda Suriye tarafında yerleri önceden tespit edilen yedi hedef imha edilmiştir." denildi.
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