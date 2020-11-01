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Siyaset MSB'den flaş Azerbaycan açıklaması: Ermenistan işgalinden kurtarıldı!
Siyaset

MSB'den flaş Azerbaycan açıklaması: Ermenistan işgalinden kurtarıldı!

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Azerbaycan ordusunun başarılı taarruz harekatlarıyla Ermenistan ordusundan kurtarılan yerleşim yeri sayısının 193'e yükseldiğini bildirdi.

Yeniakit Publisher
2020-11-01 14:57:00 -
MSB'den flaş Azerbaycan açıklaması: Ermenistan işgalinden kurtarıldı!

Milli Savunma Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Azerbaycan ordusunun cephede gücünü ve kabiliyetlerini ortaya koyarak işgal altındaki öz topraklarını kurtarmaya devam ettiği belirtildi.

Paylaşımda, "Azerbaycan ordusunun başarılı taarruz harekatlarıyla Ermenistan ordusundan kurtarılan yerleşim yeri sayısı 193 oldu." bilgisi verildi.

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