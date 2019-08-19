MSB'den flaş açıklama: Konvoyumuz vuruldu Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre; İdlib'te konvoyumuza bir hava saldırısı düzenlendi.

Milli Savunma Bakanlığı'nda yapılan açıklamada "İdlib'de 9 Numaralı Gözlem Noktası'na intikal esnasında konvoyumuza bir hava saldırısı düzenlenmiş, 3 sivil ölmüş, 12 sivil yaralanmıştır." denildi. Saldırıyı kınıyoruz Açıklamada "Mevcut anlaşmalara ve Rusya ile aramızdaki iş birliği ve diyaloga aykırı bu saldırıyı şiddetle kınıyoruz" ifadelerine yer verildi..

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