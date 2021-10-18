MSB’den Barış Pınarı bölgesindeki ihtiyaç sahiplerine yardım
Milli Savunma Bakanlığı (MSB) Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) hayatın normalleşmesi için diğer kamu kurum ve kuruluşları ile koordineli olarak Barış Pınarı Bölgesinde yer alan İsimsiz, Annasan, Bir İsa, UMM Sagrij, Shamu, Kharib, Birhavvas ve Saliyah Meskun mahalle ve köylerine insani yardım, altyapı ve günlük hayatı destekleme faaliyetlerini aralıksız sürdürdüğünü bildirdi.
Açıklamada, TSK’nın başta çocuk, kadın ve yaşlılar olmak üzere Barış Pınarı bölgesindeki halkın yeme içmeden giyime, elektrikten suya, sağlıktan eğitime kadar temel ve insani ihtiyaçlarını karşılayarak, barış ve istikrar için umut ışığı olmaya devam ettiği vurgulandı.