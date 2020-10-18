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Aktüel MSB'den Azerbaycan'ın Bağımsızlık Günü klibi
Aktüel

MSB'den Azerbaycan'ın Bağımsızlık Günü klibi

Türk Armoni Yıldızları Orkestrası eşliğinde sanatçı Azerin'in seslendirdiği "Can Azerbaycan" şarkısıyla hazırlanan klipte, Türkiye ile Azerbaycan silahlı kuvvetleri tarafından müşterek yapılan tatbikat görüntüleri ile Nuri (Killigil) Paşa komutasındaki Kafkas İslam Ordusu'nun 1918'de Bakü'ye giriş görüntülerine yer verildi

Yeniakit Publisher
2020-10-18 11:07:59 -
MSB'den Azerbaycan'ın Bağımsızlık Günü klibi

ANKARA (AA) - Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Azerbaycan'ın 18 Ekim Bağımsızlık Günü dolayısıyla klip hazırladı.

TRT Genel Müdürlüğünün katkılarıyla hazırlanan klip, MSB'nin Twitter hesabından "Canım, gözüm, Azerbaycan. İnanıyoruz ki gelecek yıl bağımsızlık gününüzü zafer alkışlarıyla ve daha coşkulu kutlayacağız." mesajıyla paylaşıldı.

MSB Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü bünyesinde faaliyet gösteren Türk Armoni Yıldızları Orkestrası tarafından çalınan, sözleri Ahmed Cavad, müziği Emin Sabitoğlu, orkestra düzenlemesi Bando Yüzbaşı Aziz Diker'e ait "Can Azerbaycan" adlı eseri Azerbaycanlı sanatçı Azerin'in seslendirdiği klipte, Türkiye ile Azerbaycan silahlı kuvvetleri tarafından müşterek yapılan tatbikat görüntüleri ile Nuri (Killigil) Paşa komutasındaki Kafkas İslam Ordusu'nun 1918'de Bakü'ye giriş görüntülerine yer verildi.

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