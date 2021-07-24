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MSB'den anlamlı paylaşım! Mehmetçik yüzleri güldürdü
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Gündem MSB'den anlamlı paylaşım! Mehmetçik yüzleri güldürdü
Gündem

MSB'den anlamlı paylaşım! Mehmetçik yüzleri güldürdü

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Barış Pınarı bölgesinde ihtiyaç sahiplerine yardım dağıtan Mehmetçiğin fotoğraflarını sosyal medya hesabından paylaştı.

Yeniakit Publisher
2021-07-24 18:44:00 -
MSB'den anlamlı paylaşım! Mehmetçik yüzleri güldürdü

Milli Savunma Bakanlığından (MSB), Mehmetçiğin, Barış Pınarı bölgesindeki ihtiyaç sahiplerine yönelik yardım faaliyetlerinin devam ettiği bildirildi.

MSB'nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Barış Pınarı bölgesinde devam eden yardım faaliyetlerine ilişkin fotoğraflara yer verildi.

Paylaşımda, "İyilik ve merhamet timsali kahraman Mehmetçiğimiz, Barış Pınarı bölgesindeki yardım faaliyetlerine devam ediyor." ifadesi kullanıldı.

 

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