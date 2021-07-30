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Gündem MSB’den açıklama! 40’a yakın hedef imha edildi
Gündem

MSB’den açıklama! 40’a yakın hedef imha edildi

Milli Savunma Bakanlığı, hain terör örgütü PKK’nın bulunduğu Kandil, Gara, Hakurk ve Zap bölgelerine hava harekatının düzenlendiğini bildirdi.

Yeniakit Publisher
2021-07-30 09:59:00 -
MSB’den açıklama! 40’a yakın hedef imha edildi

Türk askeri hain terör örgütü PKK’ya göz açtırmıyor. Operasyonlar hız kesmeden devam ederken Milli Savunma Bakanlığı yeni bir açıklama yaptı.

Bebek katili PKK’nın bulunduğu Irak'ın kuzeyindeki Kandil, Gara, Hakurk ve Zap bölgelerine hava harekatı düzenlendi.

Milli Savunma Bakanlığı şu ifadelere yer verdi:

Irak'ın kuzeyindeki Kandil, Gara, Hakurk ve Zap bölgelerinde terör örgütü PKK tarafından kullanılan hedeflere hava harekatı düzenlendi, 40'a yakın hedef imha edildi.

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