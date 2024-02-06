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Yaşam MSB’den ‘6 Şubat Deprem Belgeseli’
Yaşam

MSB’den ‘6 Şubat Deprem Belgeseli’

Yeniakit Publisher
2024-02-06 22:54:00 -

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Kahramanmaraş merkezli depremlerin yıl dönümünde ‘6 Şubat Deprem Belgesi’ yayımladı.

Milli Savunma Bakanlığı, 6 Şubat 2023'te yaşanan Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerin 1'inci yıl dönümünde, ‘6 Şubat Deprem Belgeseli’ yayımladı.

Bakanlığın sosyal medya hesabından belgesele ilişkin paylaşılan notta, “6 Şubat depreminin ilk anından itibaren vatandaşlarımızın yardımına koşan Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, devletimizin ilgili kurum ve kuruluşları ile koordineli olarak arama-kurtarma çalışmaları, yardımların bölgeye ulaştırılması ve asayişin sağlanması gibi önemli görevler gerçekleştirdi. Kahraman Mehmetçiklerimizin ve vatandaşlarımızın anlatımıyla hazırladığımız kısa belgeselde, depremin hemen ardından neler yaşandığını, ne tür çalışmalar yapıldığını izleyebilirsiniz” denildi.

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