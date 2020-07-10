MSB: Zeytin Dalı bölgesinde 6 terörist gözaltına alındı
Milli Savunma Bakanlığı, Zeytin Dalı Harekatı bölgesinde 6 PKK/YPG'li teröristin daha gözaltına alındığını bildirdi.
Milli Savunma Bakanlığının (MSB) Twitter hesabından yapılan paylaşımda, Zeytin Dalı bölgesinde huzur ve güven ortamını bozmaya yönelik terör faaliyetleri yürüttüğü tespit edilen PKK/YPG'li 6 teröristin daha gözaltına alındığı belirtildi.
Paylaşımda, "Mehmetçiklerimiz bölgeye huzur ve güven getirmek için çalışmaya devam edecek." ifadesine yer verildi.