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MSB: "Zeytin Dalı bölgesinde 6 terörist gözaltına alındı"

Yeniakit Publisher
2020-07-10 11:36:23 -
MSB: "Zeytin Dalı bölgesinde 6 terörist gözaltına alındı"

ANKARA (AA) - Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Zeytin Dalı Harekatı bölgesinde 6 PKK/YPG'li teröristin daha gözaltına alındığını bildirdi.

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan paylaşımda, Zeytin Dalı bölgesinde huzur ve güven ortamını bozmaya yönelik terör faaliyetleri yürüttüğü tespit edilen PKK/YPG'li 6 teröristin daha gözaltına alındığı belirtildi.

Paylaşımda, "Mehmetçiklerimiz bölgeye huzur ve güven getirmek için çalışmaya devam edecek." ifadesine yer verildi.

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