  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Eğitim

MSB üniversitesi Kara, Harp, Deniz taban ve tavan puanları sorgulama

MSB üniversitesi taban ve tavan puanları sorgulama ekranı sorgulanıyor. MSB Milli Savunma Üniversitesi 2020 Yılı Askeri Öğrenci Temini ön başvuru sonuçları açıklandı. Adaylar sonuçlarını https://personeltemin.msb.gov.tr internet adresinden öğrenebilecekler. Peki, MSB Milli Savunma Üniversitesi 2020 Yılı Askeri Öğrenci Temini Seçim Aşaması Faaliyetleri ne zaman? İşte MSB üniversitesi Kara, Harp, Deniz taban ve tavan puanları sorgulama ekranı

Yeniakit Publisher
2020-07-13 18:31:00 -
MSB üniversitesi Kara, Harp, Deniz taban ve tavan puanları sorgulama

Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) askeri öğrenci temini ön başvuru sonuçlarının açıklandığını duyurdu. Yapılan yazılı duyuruda 2020 MSÜ taban puanlarına yer yer verildi. MSB Milli Savunma Üniversitesi 2020 Yılı Askeri Öğrenci Temini Seçim Aşaması Faaliyetleri 20 Temmuz - 04 Eylül 2020 tarihleri arasında yapılacak. Adayların www.personeltemin.msb.gov.tr adresinden duyuruları incelemeleri gerekiyor.

MSÜ ÖN BAŞVURU SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ

MİLLİ SAVUNMA ÜNİVERSİTESİ TABAN PUANLARI- ERKEK ADAYLAR İÇİN

HAVA HARP OKULU Puan Türü: SAYISAL Taban Puan: 326,09110

KARA HARP OKULU Puan Türü: SAYISAL Taban Puan: 276,91794

DENİZ HARP OKULU Puan Türü:SAYISAL Taban Puan: 276,91794

KARA HARP OKULU Taban Puan: EŞİT AĞIRLIK Taban Puan: 275,41420

MİLLİ SAVUNMA ÜNİVERSİTESİ TABAN PUANLARI- KADIN ADAYLAR İÇİN

HAVA HARP OKULU Puan Türü:SAYISAL Taban Puan: 357,930

KARA HARP OKULU Puan Türü:SAYISAL Taban Puan: 349,45152

DENİZ HARP OKULU Puan Türü:SAYISAL Taban Puan: 349,45152

KARA HARP OKULU Puan Türü:EŞİT AĞIRLIK Taban Puan: 348,28242

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2016 model Fiat Linea
Satılık 2016 model Fiat Linea

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı