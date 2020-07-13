MSB üniversitesi Kara, Harp, Deniz taban ve tavan puanları sorgulama
MSB üniversitesi taban ve tavan puanları sorgulama ekranı sorgulanıyor. MSB Milli Savunma Üniversitesi 2020 Yılı Askeri Öğrenci Temini ön başvuru sonuçları açıklandı. Adaylar sonuçlarını https://personeltemin.msb.gov.tr internet adresinden öğrenebilecekler. Peki, MSB Milli Savunma Üniversitesi 2020 Yılı Askeri Öğrenci Temini Seçim Aşaması Faaliyetleri ne zaman? İşte MSB üniversitesi Kara, Harp, Deniz taban ve tavan puanları sorgulama ekranı
Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) askeri öğrenci temini ön başvuru sonuçlarının açıklandığını duyurdu. Yapılan yazılı duyuruda 2020 MSÜ taban puanlarına yer yer verildi. MSB Milli Savunma Üniversitesi 2020 Yılı Askeri Öğrenci Temini Seçim Aşaması Faaliyetleri 20 Temmuz - 04 Eylül 2020 tarihleri arasında yapılacak. Adayların www.personeltemin.msb.gov.tr adresinden duyuruları incelemeleri gerekiyor.
MSÜ ÖN BAŞVURU SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ
MİLLİ SAVUNMA ÜNİVERSİTESİ TABAN PUANLARI- ERKEK ADAYLAR İÇİN
HAVA HARP OKULU Puan Türü: SAYISAL Taban Puan: 326,09110
KARA HARP OKULU Puan Türü: SAYISAL Taban Puan: 276,91794
DENİZ HARP OKULU Puan Türü:SAYISAL Taban Puan: 276,91794
KARA HARP OKULU Taban Puan: EŞİT AĞIRLIK Taban Puan: 275,41420
MİLLİ SAVUNMA ÜNİVERSİTESİ TABAN PUANLARI- KADIN ADAYLAR İÇİN
HAVA HARP OKULU Puan Türü:SAYISAL Taban Puan: 357,930
KARA HARP OKULU Puan Türü:SAYISAL Taban Puan: 349,45152
DENİZ HARP OKULU Puan Türü:SAYISAL Taban Puan: 349,45152
KARA HARP OKULU Puan Türü:EŞİT AĞIRLIK Taban Puan: 348,28242