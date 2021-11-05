  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem MSB ‘Üniformalı fotoğraf’ akımına karşı harekete geçti
Gündem

MSB ‘Üniformalı fotoğraf’ akımına karşı harekete geçti

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), sosyal medyada başlatılan "üniformalı fotoğraf" akımına karşı harekete geçti.

Yeniakit Publisher
2021-11-05 10:54:00 -
MSB ‘Üniformalı fotoğraf’ akımına karşı harekete geçti

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), sosyal paylaşım sitelerinde "üniformanla fotoğraf paylaş" etiketiyle başlatılan akıma karşı harekete geçti. Güvenlik sıkıntısına neden olabilecek paylaşımları yapan personel tek tek tespit edilirken askeri kurallara aykırı paylaşımlarla ilgili yasal işlem başlatıldı.

Bir sosyal paylaşım sitesinde "üniformanla fotoğraf paylaş" etiketiyle başlatılan ve nasıl ortaya çıktığı henüz belli olmayan akımla 24 saat içinde asker ve polisin aralarında bulunduğu çok sayıda paylaşım yapıldığı tespit edildi.

Kışlaların içinden yapılan ve güvenlik sıkıntısına neden olabilecek paylaşımlara yönelik Milli Savunma Bakanlığı harekete geçti. Paylaşım yapanların tek tek tespiti için çalışma başlatıldı. Askeri kurallara aykırı paylaşım yapan personelle ilgili yasal işlem başlatıldığı öğrenildi.

Birliklerde konuyla ilgili daha sıkı tedbirlerin alınmasına yönelik çalışma başlatıldığı belirtildi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
CHP'li Kumdalı'nın hedef aldığı takkeli çalışan yaşananları anlattı: Özrü kabahatinden büyük
Gündem

CHP'li Kumdalı'nın hedef aldığı takkeli çalışan yaşananları anlattı: Özrü kabahatinden büyük

Kütahya'daki sel felaketinde üstün gayret gösteren belediye çalışanlarına takdir belgesi verildiği törende 28 Şubat artığı CHP Grup Başkanve..
Kılavuzu Kılıçdaroğlu olanın yalanı bitmez! Oda TV'den 'Türk Telekom' yanıltması
Gündem

Kılavuzu Kılıçdaroğlu olanın yalanı bitmez! Oda TV'den 'Türk Telekom' yanıltması

Türk Telekom'un 2018 yılında alacaklı 4 bankaya ait ortak şirkete devredilmesine karşın, hala yabancı şirketin sahipliğinde algısı oluşturan..
Savcı Sayan isyan etti: Türkiye'yi Suriye'ye çevirmek istiyorlar
Gündem

Savcı Sayan isyan etti: Türkiye'yi Suriye'ye çevirmek istiyorlar

Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan, CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun gündeme getirdiği Kürt sorunu Meclis'te çözülür sözlerine ilişkin canlı yayın..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay