MSB: "Türkiye-Rusya Federasyonu mutabakatı çerçevesinde; İdlib’deki M4 karayolunda, kara ve hava unsurlarının katılımıyla 14’üncü Türk-Rus birleşik kara devriyesi icra edildi."
MSB: "Türkiye-Rusya Federasyonu mutabakatı çerçevesinde; İdlib’deki M4 karayolunda, kara ve hava unsurlarının katılımıyla 14’üncü Türk-Rus birleşik kara devriyesi icra edildi.
MSB: "Türkiye-Rusya Federasyonu mutabakatı çerçevesinde; İdlib’deki M4 karayolunda, kara ve hava unsurlarının katılımıyla 14’üncü Türk-Rus birleşik kara devriyesi icra edildi."