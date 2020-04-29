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Aktüel

MSB: “Tıbbi yardım malzemeleri TSK uçağıyla Güney Afrika Cumhuriyeti’ne ulaştırılacak”

Milli Savunma Bakanlığı, Covid-19 ile mücadelede kullanılacak olan tıbbi yardım malzemelerinin, TSK’ya ait A-400M tipi uçağımızla Güney Afrika Cumhuriyeti’ne ulaştırılacağını açıkladı.

2020-04-29 21:49:15 -
MSB: “Tıbbi yardım malzemeleri TSK uçağıyla Güney Afrika Cumhuriyeti’ne ulaştırılacak”

Milli Savunma Bakanlığı, Covid-19 ile mücadelede kullanılacak olan tıbbi yardım malzemelerinin, TSK’ya ait A-400M tipi uçağımızla Güney Afrika Cumhuriyeti’ne ulaştırılacağını açıkladı.


Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, “Cumhurbaşkanımız Sn. Erdoğan’ın talimatlarıyla hazırlanan ve #COVID19 ile mücadelede kullanılacak olan tıbbi yardım malzemeleri, TSK’ya ait A-400M tipi uçağımızla Güney Afrika Cumhuriyeti’ne ulaştırılacak” denildi.

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