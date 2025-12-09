  • İSTANBUL
Gündem MSB tatbikat görüntülerini paylaştı: İtalya’da Türk pilotlarından gövde gösterisi
MSB tatbikat görüntülerini paylaştı: İtalya’da Türk pilotlarından gövde gösterisi

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), İtalya’da düzenlenen Poggio Dart-2025 Tatbikatı’na ilişkin bir paylaşım yaptı. Türk Hava Kuvvetleri'nin uluslararası ortamda imkan ve kabiliyetlerini sergilemek amacıyla, 1’inci Ana Jet Üs Komutanlığına bağlı 3 adet F-4E/2020 uçağı ve 51 personel ile katıldığı tatbikatın başarıyla tamamlandığı bildirildi.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), sosyal medya hesabı üzerinden İtalya'da icra edilen Poggio Dart-2025 Tatbikatı'na dair açıklama yaptı. Bakanlık, Türk Hava Kuvvetleri Komutanlığı personelinin ve uçaklarının katıldığı tatbikatın başarıyla sonuçlandığını duyurdu.

Paylaşımda, tatbikata 1'inci Ana Jet Üs Komutanlığı'na ait 3 adet F-4E/2020 savaş uçağı ve 51 personelin katıldığı bilgisine yer verildi. Tatbikatın, Türk Hava Kuvvetlerinin eğitim seviyesini uluslararası çoklu ortamda gösterme amacını taşıdığı belirtildi.

TÜRK PİLOTLARINDAN POGGIO DART’TA GÖVDE GÖSTERİSİ

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Türk Hava Kuvvetlerinin imkan, kabiliyet ve eğitim seviyesini uluslararası çoklu ortamda göstermek amacıyla 1'inci Ana Jet Üs Komutanlığımıza ait 3 adet F-4E/2020 uçağı ve 51 personelle katıldığımız Poggio Dart-2025 Tatbikatı başarıyla tamamlandı." ifadeleri kullanıldı.

Paylaşımda, tatbikata ilişkin görüntüler de yer aldı.

