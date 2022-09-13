MSB, subay alımı başvuru klavuzunu yayımladı

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’deki ilana göre başvuru, sınav ve sınav sonrası işlemlere ait kurallar bu kılavuzda açıklanıyor. Alım süresince her türlü duyuru https://personeltemin.msb.gov.tr internet adresinden yapılacaktır.

Bu kılavuzda yer alan kurallar ile başvuru süresi, kılavuzun yayım tarihinden sonra Milli Savunma Bakanlığı tarafından gerekli görüldüğünde değiştirilebilir.

İnternet sitesinden yapılan duyurular tebligat niteliği taşımakta olup, adayların adreslerine ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

Yapılacak seçim aşamalarında başarılı olarak yerleştirme/sınıflandırması yapılan ve askeri eğitimlere tefrik edilen adayların askeri eğitim başlangıç tarihi itibariyle devam etmekte olan doktora, yüksek lisans, kurs, eğitim, sınav vb. faaliyet/işlemleri nedeniyle yapacakları erteleme ve geç katılma taleplerinin eğitimin devamlılığı açısından kabul edilmeme durumuna karşılık, eğitimlere tefrik edilecek adayların söz konusu işlem/faaliyetlerini askeri eğitim öncesinde düzenlemesi faydalı olacaktır.

Bu kılavuz, sadece içeriğinde belirtilen statü ve sınıflardaki personel temini faaliyetleri için geçerlidir.

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