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Aktüel

MSB: "Son 24 saatte 17 terörist etkisiz hale getirildi"

"Son 10 günde toplam 57 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirilmiş oldu"

Yeniakit Publisher
2020-08-07 14:29:05 -
MSB: "Son 24 saatte 17 terörist etkisiz hale getirildi"

ANKARA (AA) - Milli Savunma Bakanlığı (MSB), son 24 saatte 17 teröristin daha etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerinin teröristlerle mücadelesinin gece gündüz, dağ bayır demeden başarıyla devam ettiği belirtildi.

Açıklamada, "Kahraman Mehmetçik son 24 saatte 17 teröristi daha etkisiz hale getirirken, son 10 günde toplam 57 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirilmiş oldu." bilgisine yer verildi.

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