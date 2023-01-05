MSB sıcak gelişmeyi duyurdu! Yunanistan'a kaçmaya çalışırken yakalandılar
MSB: "Hudut Kartallarımız, ülkemizden Yunanistan’a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 2 kişiyi yakaladı. Yapılan incelemede, yakalanan şahıslardan birinin FETÖ, diğerinin de DHKPC terör örgütü mensubu olduğu belirlendi."
MSB: "Hudut Kartallarımız, ülkemizden Yunanistan’a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 2 kişiyi yakaladı. Yapılan incelemede, yakalanan şahıslardan birinin FETÖ, diğerinin de DHKPC terör örgütü mensubu olduğu belirlendi."
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