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Gündem MSB sıcak gelişmeyi duyurdu! Yunanistan'a kaçmaya çalışırken kıskıvrak yakalandılar
Gündem

MSB sıcak gelişmeyi duyurdu! Yunanistan'a kaçmaya çalışırken kıskıvrak yakalandılar

Milli Savunma Bakanlığı, Türkiye'den Yunanistan'a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 10'u FETÖ mensubu 11 kişinin yakalandığını duyurdu.

Yeniakit Publisher
2022-11-03 23:28:00 - 2022-11-03 23:31:25
MSB sıcak gelişmeyi duyurdu! Yunanistan'a kaçmaya çalışırken kıskıvrak yakalandılar

Türkiye'den Yunanistan'a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan, 10'u Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) mensubu 11 kişi yakalandı.

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, terörle mücadelenin hudutlarda da devam ettiği belirtildi.

10 şahıs FETÖ mensubu çıktı

Açıklamada, hudut kartallarının, Türkiye'den Yunanistan'a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 11 kişiyi yakaladığı, yapılan incelemede yakalananlardan 10'unun FETÖ mensubu olduğunun belirlendiği bildirildi.

 

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