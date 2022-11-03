MSB sıcak gelişmeyi duyurdu! Yunanistan'a kaçmaya çalışırken kıskıvrak yakalandılar
Milli Savunma Bakanlığı, Türkiye'den Yunanistan'a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 10'u FETÖ mensubu 11 kişinin yakalandığını duyurdu.
Türkiye'den Yunanistan'a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan, 10'u Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) mensubu 11 kişi yakalandı.
Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, terörle mücadelenin hudutlarda da devam ettiği belirtildi.
10 şahıs FETÖ mensubu çıktı
Açıklamada, hudut kartallarının, Türkiye'den Yunanistan'a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 11 kişiyi yakaladığı, yapılan incelemede yakalananlardan 10'unun FETÖ mensubu olduğunun belirlendiği bildirildi.