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Gündem MSB sıcak gelişmeyi duyurdu! Terör örgütü PKK'ya darbe
Gündem

MSB sıcak gelişmeyi duyurdu! Terör örgütü PKK'ya darbe

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) tarafından yapılan açıklamada, Fırat Kalkanı ve Barış Pınarı bölgelerinde 5 PKK/YPG’li teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.

Yeniakit Publisher
2022-05-30 18:26:00 - 2022-05-30 19:12:26
MSB sıcak gelişmeyi duyurdu! Terör örgütü PKK'ya darbe

Milli Savunma Bakanlığı, Fırat Kalkanı ve Barış Pınarı bölgelerinde tespit edilen 5 PKK/YPG’li teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

MSB'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada 5 teröristin etkisiz hale getirildiği bildirilirken terörle mücadelede de kararlılık mesajı verildi.

5 terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı'ndan gelen açıklama şu şekilde:

Terörist neredeyse hedefimiz orası!

Fırat Kalkanı ve Barış Pınarı bölgelerinde tespit edilen 5 PKK/YPG’li terörist ateş destek vasıtalarıyla etkisiz hâle getirildi.

Operasyonlarımız hız kesmeden devam edecek!

 

 

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