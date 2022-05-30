MSB sıcak gelişmeyi duyurdu! Terör örgütü PKK'ya darbe
Milli Savunma Bakanlığı (MSB) tarafından yapılan açıklamada, Fırat Kalkanı ve Barış Pınarı bölgelerinde 5 PKK/YPG’li teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.
Milli Savunma Bakanlığı, Fırat Kalkanı ve Barış Pınarı bölgelerinde tespit edilen 5 PKK/YPG’li teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.
MSB'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada 5 teröristin etkisiz hale getirildiği bildirilirken terörle mücadelede de kararlılık mesajı verildi.
5 terörist etkisiz hale getirildi
Milli Savunma Bakanlığı'ndan gelen açıklama şu şekilde:
Terörist neredeyse hedefimiz orası!
Fırat Kalkanı ve Barış Pınarı bölgelerinde tespit edilen 5 PKK/YPG’li terörist ateş destek vasıtalarıyla etkisiz hâle getirildi.
Operasyonlarımız hız kesmeden devam edecek!