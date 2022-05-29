MSB sıcak gelişmeyi duyurdu! Terör örgütü PKK'ya darbe
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak’ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde tespit edilen 9 PKK’lı teröristin düzenlenen hava harekatıyla etkisiz hale getirildiğini duyurdu.
Irak’ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde tespit edilen 9 PKK’lı terörist düzenlenen hava harekâtıyla etkisiz hâle getirildi.
Milli Savunma Bakanlığı'ndan (MSB) yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:
Şehitlerimizin kanını yerde bırakmadık, bırakmayacağız!
Irak’ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde tespit edilen 9 PKK’lı terörist düzenlenen hava harekâtıyla etkisiz hâle getirildi.