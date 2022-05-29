  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem MSB sıcak gelişmeyi duyurdu! Terör örgütü PKK'ya darbe
Gündem

MSB sıcak gelişmeyi duyurdu! Terör örgütü PKK'ya darbe

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak’ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde tespit edilen 9 PKK’lı teröristin düzenlenen hava harekatıyla etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

Yeniakit Publisher
2022-05-29 15:21:00 - 2022-05-29 15:31:45

Irak’ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde tespit edilen 9 PKK’lı terörist düzenlenen hava harekâtıyla etkisiz hâle getirildi.

Milli Savunma Bakanlığı'ndan (MSB) yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

Şehitlerimizin kanını yerde bırakmadık, bırakmayacağız!

Irak’ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde tespit edilen 9 PKK’lı terörist düzenlenen hava harekâtıyla etkisiz hâle getirildi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

lkj

Allah c.c. Askerimizi muzaffer eylesin İnşaAllah
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay