MSB sıcak gelişmeyi duyurdu! Şehitlerimizin kanı yerde kalmadı
MSB: "Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde kahraman silah arkadaşımız Piyade Astsubay Kıdemli Çavuş Emre Sevinç'i şehit eden 6 PKK'lı terörist, saldırıyı gerçekleştirdikleri bölgeden kaçamadan Mehmetçiklerimiz tarafından etkisiz hale getirildi. Şehitlerimizin kanını yerde bırakmadık, bırakmayacağız."
MSB: "Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde kahraman silah arkadaşımız Piyade Astsubay Kıdemli Çavuş Emre Sevinç'i şehit eden 6 PKK'lı terörist, saldırıyı gerçekleştirdikleri bölgeden kaçamadan Mehmetçiklerimiz tarafından etkisiz hale getirildi. Şehitlerimizin kanını yerde bırakmadık, bırakmayacağız."
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