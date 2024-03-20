MSB sıcak gelişmeyi duyurdu! PKK kamplarından kaçan 2 terörist teslim oldu
Milli Savunma Bakanlığı, Irak’ın kuzeyinden kaçan 2 PKK’lı teröristin Habur’da hudut karakoluna teslim olduğunu açıkladı.
TSK'nın terör örgütü PKK'y yönelik başarılı operasyonları ve ikna çalışmaları sonucu 2 terörist hudut karakoluna teslim oldu.
Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, “Mehmetçiğin kararlı operasyonları neticesinde Irak’ın kuzeyindeki barınma alanlarından kaçan 2 PKK’lı terörist, Habur’da hudut karakolumuza teslim oldu” ifadelerine yer verildi.
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