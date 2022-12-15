MSB sıcak gelişmeyi duyurdu! Dağdan kaçan 2 PKK'lı karakola teslim oldu
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak'ın kuzeyinden kaçan 2 PKK’lı teröristin Şırnak’taki hudut karakoluna teslim olduğunu açıkladı.
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak'ın kuzeyinden kaçan 2 PKK’lı teröristin Şırnak’taki hudut karakoluna teslim olduğunu açıkladı.
Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, “Mehmetçiğin kararlı operasyonları neticesinde PKK’lı teröristler teslim olmaya devam ediyor. Irak'ın kuzeyinden kaçan 2 PKK’lı terörist Habur/Şırnak’taki Hudut Karakolumuza teslim oldu” ifadelerini kullandı.