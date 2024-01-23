MSB sıcak gelişmeyi duyurdu! 3 PKK'lı terörist teslim oldu
TSK'nın terör örgütü PKK'ya yönelik başarılı operasyonları devam ederken, MSB son dakika gelişmesini duyurdu. Irak'ın kuzeyindeki barınma alanlarından kaçan 3 PKK'lı terörist hudut karakoluna teslim oldu.
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak'ın kuzeyindeki barınma alanlarından kaçan 3 PKK'lı teröristin, Habur'daki hudut karakoluna teslim olduğunu bildirdi.
MSB'den yapılan açıklamada, "Mehmetçiğin kararlı operasyonları neticesinde Irak'ın kuzeyindeki barınma alanlarından kaçan 3 PKK'lı terörist, Habur'da hudut karakolumuza teslim oldu." ifadesine yer verildi.
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