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Gündem MSB sıcak gelişmeyi duyurdu! 3 PKK'lı terörist teslim oldu
Gündem

MSB sıcak gelişmeyi duyurdu! 3 PKK'lı terörist teslim oldu

Yeniakit Publisher
2024-01-23 20:14:00 - 2024-01-23 20:18:08
MSB sıcak gelişmeyi duyurdu! 3 PKK'lı terörist teslim oldu

TSK'nın terör örgütü PKK'ya yönelik başarılı operasyonları devam ederken, MSB son dakika gelişmesini duyurdu. Irak'ın kuzeyindeki barınma alanlarından kaçan 3 PKK'lı terörist hudut karakoluna teslim oldu.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak'ın kuzeyindeki barınma alanlarından kaçan 3 PKK'lı teröristin, Habur'daki hudut karakoluna teslim olduğunu bildirdi.

MSB'den yapılan açıklamada, "Mehmetçiğin kararlı operasyonları neticesinde Irak'ın kuzeyindeki barınma alanlarından kaçan 3 PKK'lı terörist, Habur'da hudut karakolumuza teslim oldu." ifadesine yer verildi.

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