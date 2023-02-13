MSB sıcak gelişmeyi duyurdu! 2 PKK'lı terörist teslim oldu
Milli Savunma Bakanlığı, Irak’ın kuzeyindeki barınma alanlarından kaçan 2 PKK’lı teröristin Habur’da hudut karakoluna teslim olduğunu açıkladı.
Milli Savunma Bakanlığı, “2 PKK’lı terörist Habur’da hudut karakoluna teslim oldu” dedi.
Milli Savunma Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, “Deprem bölgesindeki faaliyetlerin yanı sıra terörle mücadelemiz de aralıksız sürüyor. Mehmetçiğin kararlı operasyonları neticesinde Irak’ın kuzeyindeki barınma alanlarından kaçan 2 PKK’lı terörist, Habur’da hudut karakolumuza teslim oldu” ifadeleri kullanıldı.