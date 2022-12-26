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Gündem MSB sıcak gelişmeyi duyurdu! 1 terörist silah ve mühimmatıyla teslim oldu
Gündem

MSB sıcak gelişmeyi duyurdu! 1 terörist silah ve mühimmatıyla teslim oldu

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) Barış Pınarı bölgesinde 1 teröristin silah ve mühimmatıyla birlikte teslim olduğunu duyurdu.

Yeniakit Publisher
2022-12-26 23:13:00 -
MSB sıcak gelişmeyi duyurdu! 1 terörist silah ve mühimmatıyla teslim oldu

Milli Savunma Bakanlığı, Suriye’nin kuzeyindeki Barış Pınarı bölgesinde 1 PKK/YPG’li teröristin silah ve mühimmatı ile birlikte teslim olduğunu açıkladı.

1 terörist teslim oldu

Milli Savunma Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, “Mehmetçiğin kararlı operasyonları neticesinde PKK/YPG’li teröristler teslim olmaya devam ediyor. Suriye’nin kuzeyindeki Barış Pınarı bölgesinde 1 PKK/YPG’li terörist silah ve mühimmatı ile komandolarımıza teslim oldu” denildi.

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